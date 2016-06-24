Мутований двоголовий орел не допоміг приховати українському телеканалу пропаганду Кремля - активісти

Про це представники "Відсіч" заявили на сторінці в Facebook за підсумками моніторингу українських телеканалів.

Активісти побачили серіал "Дурна невістка" в ефірі 21 червня. Одним з його героїв є російський міліціонер, поданий в позитивному світлі.

"Хоча йому і замалювали російський шеврон, мутований двоголовий орел на кашкеті видав його приналежність. Однак, незважаючи на це, такий серіал безкарно транслюють на українському телебаченні", - йдеться в повідомленні.

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У телеканалу вже є одне попередження від Нацради за серіал "Не зарікайся".

"Після цього редактори повинні обережніше підбирати ефірний контент. Але, чи ТРК "Україна" самогубці, або просто впевнені у своїй безкарності", - написали активісти.