У Житомирі судять матір, яка викинула новонароджене немовля на смітник

Як повідомив кореспонденту УНІАН у Корольовському районному суді Житомира, сьогодні відбулося засідання цього суду, який розпочав після розслідування розгляд справи щодо матері, яка викинула на смітник свою новонароджену дочку.

Там також уточнили, що стан здоров'я дівчинки стабілізувався, і її вже вдочерили.

Підсудною є Анастасія Шкуріхіна, яка взимку викинула свою дитину на смітник.

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Давати коментар журналістам перед початком судового засідання підсудна відмовилася, пославшись на погане самопочуття.

Як прозвучало на суді, ця жінка ще має дітей і претензій до неї щодо їхнього виховання служби у справах дітей не мають. За чинним законодавством жінці загрожує обмеження чи позбавлення волі строком до 5 років.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня цього року у Житомирі було узято під варту матір, яка за десять днів до того викинула на смітник своє новонароджене немовля. Дитину тоді доставили у лікарню і медики надали їй допомогу.

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Житомирською місцевою прокуратурою здійснювалося процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ст. 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Установлено, що у січні цього року у Житомирі 32-річна жінка, народивши вдома дитя, поклала його до поліетиленового пакету та віднесла на вулицю до сусіднього будинку, залишивши біля смітника у 8-градусний мороз.

Життя новонародженій дівчинці врятували перехожі, які, почувши дитячий плач, відразу кинулися на допомогу та викликали медиків і правоохоронців.