В Одесі на пляжі потонув неповнолітній хлопець.

Як повідомив УНІАН прес-секретар одного із заступників міського голови Микола Покровський, до рятувально-водолазної служби поліції надійшло повідомлення про те, що в Чорному морі, на пляжі «Ланжерон», зник 17-річний юнак.

Встановлено, що компанія підлітків під час купання на зазначеному пляжі пірнала з траверси.

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«Один із підлітків під час пірнання загинув. Можливо, він ударився об дно або помер через перепад температури повітря і води... Причину смерті встановить судово-медична експертиза. Його зникнення товариші помітили лише через 2-3 години – приблизно о 16.20, і повідомили про це до поліції», - сказав Покровський.

Прибулі на місце водолази дістали тіло з води. Загиблий – житель одного із сіл Одеської області.

Прес-секретар зазначив, що в п'ятницю на «Ланжероні» на тій же траверсі за аналогічних обставинах ледь не загинув ще один підліток.

«Він стрибнув у воду й почав тонути. Рятувальники встигли прийти на допомогу», - сказав він.