На борту літака, що зазнав катастрофи, були британці та німці

Серед пасажирів літака компанії Spanair, який 20 серпня зазнав катастрофи в мадридському аеропорту Barajas, були британські піддані, повідомляє британський телеканал Sky News. Про їхню кількість нічого не повідомляється.

Як повідомляє Reuters з посиланням на заяву авіакомпанії Lufthansa, на борту лайнера знаходилися чотири громадянина Німеччини.

Всього на борту літака, що готувався до відправки на Канарські острови, знаходилися близько 160 чоловік. Це був спыльний рейс компаній Spanair і німецької Lufthansa.

Як повідомлялося, літак McDonnell Douglas MD-82 авіакомпанії Spanair готувався до вильоту з мадридського аеропорту "Барахас" на острів Гран-Канарія. Під час розгону у нього загорівся лівий двигун, лайнер виїхав за межі злітно-посадочної смуги і розвалився на декілька частин.