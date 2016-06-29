Окупанти опечатали майно транспортної компанії Іслямова: автобуси не вийшли на лінію

Про це ТАСС повідомила прес-секретар республіканського управління ФССП Вікторія Іванова.

«Пристави опечатують майно цього підприємства за рішенням суду про адміністративне призупинення діяльності ТОВ терміном на 90 діб», - сказала вона.

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Як повідомляє "Новини Криму", у зв'язку з тим, що призупинено дію ліцензії ТОВ «СимСитиТранс», 29 червня о 6:00 автобуси підприємства не вийшли на лінію.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.