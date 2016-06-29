Ентузіасти з Дніпра розмістили на AppStore безкоштовні аудіоекскурсії по місту

Розробники проекту під назвою wayme залучили до створення віртуальних екскурсій істориків, архітекторів, професійних дикторів і фотографів.

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"Всі бажаючі можуть співпрацювати з командою проекту і розміщувати свої екскурсії-прогулянки на платформі wayme, фото або робити озвучку нових екскурсій", - розповів творець проекту Влад Ганилов.

В майбутньому планується розширити список екскурсій по місту і запустити кілька екскурсій по Києву.

Завдяки навігатору розповіді про певне місце починаються не раніше, ніж користувач дійде до нього. Екскурсія супроводжується аудіоефектами: можна почути, як вітер зриває шматки черепиці з даху Потьомкінського палацу, або дзвін шабель.