Кривавий теракт в аеропорту Стамбула: поранених українців виписали із лікарень
17:11, 30 червня 2016Суспільство
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Генеральний консул України у Стамбулі Василь Боднар заявляє, що поранених українців, які постраждали внаслідок теракту в аеропорту Ататюрк, виписали із лікарень.
REUTERS
Про це він повідомив у соціальній мережі Facebook.
"Добрі новини: наших поранених громадян вже виписали з лікарень!" - зазначив Боднар.
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Як повідомляв УНІАН, 28 червня в результаті теракту в міжнародному аеропорту Стамбула загинули 42 та поранено 239 осіб. Серед загиблих - одна українка. Ще троє осіб (одна жінка та двоє чоловіків) перебували у лікарнях Стамбула.
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