Кривавий теракт в аеропорту Стамбула: поранених українців виписали із лікарень

Про це він повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Добрі новини: наших поранених громадян вже виписали з лікарень!" - зазначив Боднар.

Читайте такожУ МЗС уточнили кількість українців, постраждалих внаслідок теракту в Стамбулі

Як повідомляв УНІАН, 28 червня в результаті теракту в міжнародному аеропорту Стамбула загинули 42 та поранено 239 осіб. Серед загиблих - одна українка. Ще троє осіб (одна жінка та двоє чоловіків) перебували у лікарнях Стамбула.