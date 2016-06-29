Теракт в аеропорту Стамбула: ЗМІ показали фото та назвали ім'я смертника

Про це повідомило турецьке видання Haber Turk.

Крім того, видання опублікувало фото смертника.

Читайте такожТеракт у Стамбулі: серед жертв смертників було 13 іноземцівНагадаємо, внаслідок теракту в міжнародному аеропорту "Ататюрк" у турецькому Стамбулі, за останніми даними, 41 людина загинула, 239 постраждали. В МЗС України повідомили, що серед загиблих є українка, крім того, ще один громадянин України постраждав.

Атаки скоїли троє смертників, розповів губернатор Стамбула Васип Шахін. Влада відзначає, що більшість загиблих є громадянами Туреччини, однак серед них було 13 іноземців. Відповідальність за напад взяла на себе "Ісламська держава".