Теракт в аеропорту Стамбула: ЗМІ показали фото та назвали ім'я смертника
20:48, 29 червня 2016Світ
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Ім'я смертника, який скоїв теракт в аеропорту Стамбула, - Муслім Сарійяр.
ЗМІ опублікували фото та ім'я смертника, який скоїв теракт в аеропорту Стамбула / haberturk.com
Про це повідомило турецьке видання Haber Turk.
Крім того, видання опублікувало фото смертника.
Читайте такожТеракт у Стамбулі: серед жертв смертників було 13 іноземцівНагадаємо, внаслідок теракту в міжнародному аеропорту "Ататюрк" у турецькому Стамбулі, за останніми даними, 41 людина загинула, 239 постраждали. В МЗС України повідомили, що серед загиблих є українка, крім того, ще один громадянин України постраждав.
Атаки скоїли троє смертників, розповів губернатор Стамбула Васип Шахін. Влада відзначає, що більшість загиблих є громадянами Туреччини, однак серед них було 13 іноземців. Відповідальність за напад взяла на себе "Ісламська держава".
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