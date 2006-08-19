Суд поки заборонив підвищувати ціну на газ для населення

Господарський суд міста Києва зупинив дію постанови Національної комісії регулювання електроенергетики №739 від 8 червня 2006 року, якою з 1 липня підвищено ціни на газ для населення майже удвічі.

Як повідомили УНІАН в аналітично-інформаційному управлінні Федерації профспілок України, цей суд 16 серпня відкрив провадження у адміністративній справі за позовом ФПУ до НКРЕ та Кабінету Міністрів і призначив попереднє судове засідання на 6 вересня цього року.

Виконання цієї ухвали здійснюється негайно і це означає, що починаючи з 17 серпня і до остаточного вирішення спору по суті видана постанова НКРЕ не діє, зауважили у ФПУ.

Таким чином суд, на клопотання ФПУ, застосував п.1 статті 117 Кодексу адміністративного судочинства України, якою передбачено вжиття заходів забезпечення позову, якщо існує очевидна небезпека запояння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі, або якщо захист цих прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, або якщо для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, а також якщо очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень.

Як повідомляв УНІАН, з 1 березня 2006 р. НКРЕ підвищила граничний рівень цін на газ для промислових споживачів на 30% - з 422 до 548 грн. за 1 тис. кубометрів (до 107 доларів за 1 тис. кубометрів).

З 1 липня ціна на природний газ, який використовується для потреб населення, підвищена на 85%.

Також з 1 липня на 80% підвищено граничний рівень оптової ціни на газ для підприємств, що поставляють його населенню, - з 231 до 414 грн. за 1 тис. кубометрів. Ціна на природний газ, який використовується для потреб бюджетних організацій, зросла на 80% - з 360 грн. за 1 тис. кубометрів до 648 грн.; для підприємств теплокомуненерго, теплових електростанцій, електроцентралей і котельних на 79%.

28 липня голова НКРЕ Валерій КАЛЬЧЕНКО повідомив, що цього року ціни на газ для всіх категорій споживачів в Україні підвищувати не планується.

Наприкінці травня профспілки проводили масові акції протесту проти підвищення цін на електроенергію та газ.