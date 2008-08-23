Вночі у київському кафе живцем згоріли четверо відвідувачів

10:47, 23 серпня 2008
Суспільство
1684 0

Трагедія на бульварі Шевченка

Сьогодні о 1.05 до чергової частини Головного управління МНС України у місті Києві надійшло повідомлення про пожежу у кафе «Блинофф» на бульварі Шевченка, 36а поблизу центральних залізничних кас.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, внаслідок пожежі загинуло чотири особи.

Осередок пожежі знаходився на вході до ресторану. За словами очевидців, полум’я з входу буквально увірвалося в приміщення і миттєво охопило зал та людей. На момент виникнення пожежі у двох залах кафе перебувало 8 відвідувачів. Ще семеро, а також охоронець закладу були на літньому майданчику.

Працівники закладу і деякі відвідувачі встигли залишити небезпечне місце через запасний вхід.

Рятувальники виявили тіла двох чоловіків і двох жінок. Особи загиблих встановлюються.

Постраждали 8 осіб, у тому числі офіціантка. Один з постраждалих, 20-річний хлопець, перебуває у важкому стані.

Повністю пожежу було ліквідовано о 2.04. Вогнем знищено майно та меблі, закопчено стіни та стелю на площі 40 кв. м.

За попередніми даними, причиною пожежі став підпал.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter