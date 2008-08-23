Вночі у київському кафе живцем згоріли четверо відвідувачів

Сьогодні о 1.05 до чергової частини Головного управління МНС України у місті Києві надійшло повідомлення про пожежу у кафе «Блинофф» на бульварі Шевченка, 36а поблизу центральних залізничних кас.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, внаслідок пожежі загинуло чотири особи.

Осередок пожежі знаходився на вході до ресторану. За словами очевидців, полум’я з входу буквально увірвалося в приміщення і миттєво охопило зал та людей. На момент виникнення пожежі у двох залах кафе перебувало 8 відвідувачів. Ще семеро, а також охоронець закладу були на літньому майданчику.

Працівники закладу і деякі відвідувачі встигли залишити небезпечне місце через запасний вхід.

Рятувальники виявили тіла двох чоловіків і двох жінок. Особи загиблих встановлюються.

Постраждали 8 осіб, у тому числі офіціантка. Один з постраждалих, 20-річний хлопець, перебуває у важкому стані.

Повністю пожежу було ліквідовано о 2.04. Вогнем знищено майно та меблі, закопчено стіни та стелю на площі 40 кв. м.

За попередніми даними, причиною пожежі став підпал.