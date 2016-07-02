У військовій прокуратурі вважають, що ситуацію зі справою айдарівця Лихоліта перенесли у політичну площину

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив прокурор Головної військової прокуратури ГПУ Андрій Філюк.

Читайте такожАктивісти вимагають від Луценка звільнити з-під арешту айдарівця Лихоліта«Процес з правової сфери перемістили в політичну. Використовують зал суду для певних своїх політичних амбіцій, для свого піару. Ми отримали рішення суду, на мою думку, законне... Якщо особа не згодна з рішенням суду або вони вважають, що докази прокуратури були розглянуті однобоко або недостатньо, то для цього є передбачена законом процедура. Потрібно подати через Печерський райсуд апеляцію на рішення судді, тоді буде розгляд в апеляційному суді», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, активісти і народні депутати, які заблокували Печерський районний суд Києва на знак протесту проти арешту на 2 місяці колишнього начальника штабу батальйону «Айдар» Валентина Лихоліта з позивним «Батя», вимагають від Генеральної прокуратури України звільнити з-під арешту.

Вони всю ніч провели в приміщенні суду, не дозволяючи вивезти заарештованого «айдарівця».

За словами народного депутата від «Самопомочі» Єгора Соболєва, вимога протестувальників - військова прокуратура має попросити суд змінити міру запобіжного заходу для Лихоліта і випустити його з-під арешту.

Він повідомив про намір «айдарівців» перекрити Хрещатик і організувати автогрупу для поїздки додому до президента Петра Порошенка.