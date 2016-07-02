Активісти блокують Печерський суд, не даючи вивезти арештованого айдарівця

Про це повідомив народний депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв на сторінці в соцмережі. "Ми далі не дозволяємо вивезти в СІЗО айдарівця Валентина Лихоліта, якого суддя Печерського суду Гладун постановила заарештувати за звинуваченнями лідерів еленерівців Сєвєродонецька", - написав він.

Читайте такожСуд заарештував на 2 місяці колишнього командира Надії Савченко, у залі суду сталася сутичкаЯк уточнив депутат, ніч пройшла спокійно. "Ніч минула спокійно. Приблизно о 03:00 перед судом з'явилася велика група "космонавтів", присутні бійці "Айдару" та "Донбасу" без додаткових запитань забарикадували усі двері і приготувалися до штурму. Його не було. Натомість до нас приїхали бійці "Азову" на чолі з Андрієм Білецьким", - зазначив він.

Соболєв повідомив, що вимога присутніх - випустити айдарівця Валентина Лихоліта.

Як повідомляв УНІАН, ввечері в п'ятницю Печерський районний суд Києва арештував на два місяці колишнього начальника штабу батальйону "Айдар" Валентина Лихоліта. Після цього в будівлі суду сталася сутичка.