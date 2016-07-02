Активісти виїхали до Порошенка, щоб прискорити розгляд справи "айдарівца" Лихоліта

Як передає кореспондент УНІАН, від Печерського суду у напрямку Конча-Заспи вирушило близько 10 автомобілів з активістами.

Вони сподіваються, що таким чином посприяють пришвидшенню розгляду апеляції на обраний Лихоліту запобіжний захід.

За деякою інформацією засідання у режимі відеоконференції між Печерським та Апеляційним судами не розпочинається через неможливість наразі знайти суддів для процесу.

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Активісти автопробігу вимагають справедливого суду для колишнього начальника штабу батальйону «Айдар» Валентина Лихоліта і неупередженого ставлення до нього.

На цьому вони наголосили прибувши до будинку у с. Козин, який вони назвали маєтком президента України Петра Порошенка.

Маєток перебував під посиленою охороною правоохоронців. Зокрема, центральні ворота були перекрито великим автобусом, біля якого чергували близько 20 правоохоронців у бронежилетах.

Учасники акції висловили обурення такою значною охороною, зазначивши, що активних дій вчиняти не планували.

Учасники автопробігу лише сказали кілька промов на підтримку справедливого судового розгляду у справі Лихоліта.

Після цього акцію, яка тривала близько 30 хвилин, було завершено і учасники автопробігу поїхали від маєтку.