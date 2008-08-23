Тимошенко висунула умову експортерам зерна
15:15, 23 серпня 2008Суспільство
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Рішення затвердить Кабмін
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що ПДВ експортерам відшкодовуватиметься, якщо ті закуповують зерно безпосередньо у аграріїв за ціною не менш як 816 грн. за тонну.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на нараді в Києві з питань подальшого вдосконалення функціонування ринку зерна.
За словами Ю.ТИМОШЕНКО, уряд має намір ввести норму, що ПДВ експортерам відшкодовуватиметься лише в тому разі, якщо вони купували зерно за ціною не нижче 816 грн. за тонну і лише безпосередньо у сільгоспвиробників.
Вона додала, що Кабінет міністрів планує ухвалити таке рішення найближчими днями.
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