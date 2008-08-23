Світовий банк розкритикував систему держзакупівель в Україні

Система державних закупівель в Україні стала символом відсутності прозорості, заявив в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» директор Світового банку в Україні, Білорусі і Молдові Мартін РАЙЗЕР.

«Система держзакупівель стала символом відсутності прозорості. І якщо уряд публічно заявляє, що він за прозорість, європейську інтеграцію, проти корупції, то реформування держзакупівель було б найкращим підтвердженням цих заяв», - наголосив він.

М.РАЙЗЕР нагадав, що Світовий банк регулярно порушував питання про приведення української системи держзакупівель у відповідність з міжнародними стандартами.

«Сьогодні ми підійшли до того моменту, коли самій Україні необхідно зробити крок вперед у сфері держзакупівель. Не через те, що Світовий банк та інші міжнародні фінансові інститути і донори цього хочуть. Через те, що держава втрачає масу бюджетних ресурсів», - наголосив М.РАЙЗЕР.

Однак він відзначив, що провести оцінку втрат державного бюджету України через проблеми в системі держзакупівель непросто.

«За даними українських джерел, йшлося про значні суми, які необхідно було платити Тендерній палаті за послуги, що зазвичай надаються безкоштовно», - сказав М.РАЙЗЕР.

Крім того, за його словами, торік обсяг контрактів у системі держзакупівель України становив, згідно зі статистичними даними, близько 120 млрд. гривень, а це більш як 20% ВВП країни.

«Така величезна сума пояснюється тим, що всі державні підприємства також підпадали під режим закону про держзакупівлі. Ми також знаємо, що втрати через неконкурентні закупівлі цілком можуть досягати 20% вартості закупівлі», - відзначив експерт.