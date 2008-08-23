Українці вважають агресорами і Росію, і Грузію (опитування)

Велика частина українців вважають агресією як дії Росії відносно Грузії, так і дії Грузії відносно Південної Осетії.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного експертами центру «Тейлор Нельсон Софрез Україна» за ініціативою тижневика «Дзеркало тижня».

44,4% учасників дослідження вважають кроки, здійснені Росією відносно Грузії, агресією проти незалежної держави. 41,4% переконані, що йдеться лише про миротворчу операцію. Важко відповісти 14,3% респондентів.

При цьому агресором Російську Федерацію називають 72,9% жителів західних областей України, 62,5% населення Київського регіону і 58,5% представників центру. У свою чергу, миротворчістю дії армії РФ схильні вважати 67,1% жителів півдня (в окремо взятому Криму ця цифра становить 73,2%) і 52,2% - на сході України.

Тезу про агресію росіян розділяє 60% респондентів віком 18-19 років. Думку про миротворчу місію армії РФ - 52,3% тих, кому за 60 років.

Основною метою операції Росії на території Грузії 39% опитаних вважають захист інтересів російських громадян. Така думка притаманна всім віковим категоріям - від 31,1% із числа 20-29-річних до 50,6% із числа тих, кому за 60.

Водночас, 34,5% опитаних переконані, що кінцевим задумом Росії є встановлення контролю над Грузією, необхідного для зриву планів будівництва альтернативних нафто- і газопроводів, що йдуть з Азії до Європи в обхід Росії. Такої думки, зокрема, дотримуються 51,6% жителів заходу і 45,8% киян.

На третьому місці за популярністю версія про прагнення росіян за допомогою військової сили зашкодити вступу Грузії до НАТО. Цей варіант відповіді вибрали 26,3% респондентів. Абсолютна меншість прихильників даної версії проживає в Криму - 15,5%, абсолютна більшість - у столиці (38,3%).

Застосування Грузією військової сили в Південній Осетії як акт агресії розцінило більше половини респондентів - 50,9% (у Криму переважна більшість - 74,6%, на заході - 27,1%). Кількість тих, хто назвав бойові дії, розв`язані Тбілісі, необхідним кроком для збереження територіальної цілісності Грузії, менше - 38,3% (64,9% у західних регіонах, 46,7% серед жителів Києва і 44,5% серед представників центральних областей).

Разом з тим, тільки 19,5% респондентів назвали рішення Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ про застосування сили в Південній Осетії нормальною реакцією на обстріл осетинською стороною грузинських сіл. У цьому випадку територіальна розкиданість становила від 22,5% у центрі до 17,6% на сході України.

Невиправданою емоційною реакцією на провокації з боку Росії подібні дії вважають 57,4%. Це думка - більше половини респондентів у всіх регіонах України: 61,5% в центрі, 60% в Києві, 58% на заході, 56,3% на сході і 53,5% на півдні.

В ході соціологічного дослідження, проведеного 19-22 серпня за допомогою телефонного опиту, було проінтерв`юйовано 1200 респондентів віком від 18 років, якій проживають в містах з населенням понад 20 тисячі. Рівень похибки не перевищує 3%.