У Донецьку пройшло свято національної кухні

У день Незалежності України в центрі Донецька пройшло традиційне свято національної кухні з дегустацією страв для всіх охочих.

Як передає кореспондент УНІАН, свої національні блюда представили більше 15 національних товариств, що проживають на території міста Донецька.

Представники кожного товариства в національних костюмах пропонували всім охочим спробувати страви їхньої народної кухні. Так, грузинська кухня була представлена блюдами всіх народностей, які живуть в Грузії: ткемалі по-гурійськи, аджика по-абхазьки, хачапурі, сулугуні, шашлики, молоде запечене порося і т.д. На кулінарному святі білоруси пригощали драніками, ассірійці – ширвою, долмадою, євреї – фаршированою рибою і солодким пирогом «леках», українці – борщем, пампушками з часником, салом. Всілякі страви своєї національної кухні також представили товариства вірмен, азербайджанців, росіян, поляків, греків, німців. Були страви і чеської кухні від Консульства Чехії.

Охочих покуштувати апетитні страви були дуже багато, люди товпилися біля кожного столу. Окрім дегустації охочі могли одержати роздруковані рецепти вподобаної страви.

Свято супроводжувалося національними піснями, танцями, які звучали поряд на імпровізованому театральному майданчику.

Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО подякував всім національним товариствам «за великий внесок в суспільне життя Донецька, за збереження національних традицій».