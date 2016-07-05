СБУ показала "скарби" бурштинової мафії на Рівненщині (фото)

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці вилучили в організаторів, "кришувальників" та скупників бурштину "чорну бухгалтерію" нелегального бізнесу, сотні тисяч доларів, великі суми в інших валютах, кілька десятків кілограмів "сонячного каменю" великих фракцій та обладнання для видобутку.

Серед фігурантів справи - кілька голів райдержадміністрацій та керівників лісгоспів Рівненщини, обшуки у рядових копачів правоохоронці не проводили.

Читайте такожОперація "Бурштин": Аваков заявляє, що серед підозрюваних і причетних є керівники силових органів Рівненщини

Наразі перевіряється наявність в організаторів та інших учасників угруповання банківських рахунків та нерухомості за кордоном, тривають ще майже тридцять обшуків.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу п’яти організаторам нелегального бізнесу.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор України Юрій Луценко та голова Служби безпеки України Василь Грицак заявляють про затримання п'ятьох осіб у Рівненській області у справі про незаконний видобуток бурштину.