Слідство ідентифікувало зброю, що належала "беркутівцям", які розстрілювали людей на Майдані

Про це УНІАН заявив начальник управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.

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“Слідством та експертизами, як це вже зазначалося, встановлено зброю, яка була закріплена за певними бійцями «Беркуту» і з якої здійснювався розстріл, в тому числі встановлено зброю деяких осіб, які зараз знаходяться в суді”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура у 2014 році передала до суду кримінальне провадження проти екс-«беркутівців» Олександра Зінченка та Павла Аброськіна. Їх підозрюють у вбивстві 39 активістів Майдану 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в центрі Києва.

10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування і направили до суду кримінальне провадження проти ще трьох екс-«беркутівців» - Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. За даними прокуратури, цим особам інкримінується вчинення теракту, перевищення службових обов'язків, навмисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховування зброї після вчинення злочину.

Кримінальні провадження проти всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об'єднано в одне.