Завтра Бойко їде до Москви

У вівторок, 22 серпня, міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО відвідає з робочим візитом Росію, де запланована його зустріч з головою правління ВАТ «Газпром» Олексієм МІЛЛЕРОМ. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства палива та енергетики України.

У повідомленні наголошується, що метою робочої зустрічі є пошук компромісу щодо поставок російського газу до України.

Нагадаємо, свій перший візит у ранзі міністра Ю.БОЙКО здійснив до Москви 9 серпня.

Під час останньої зустрічі в Сочі прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив міністру палива та енергетики розробити пропозиції щодо стабільних поставок газу до України і прийнятної для обох сторін ціни на нього на 2006-2007 роки.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня 2006 року НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» досягли домовленості про поставки газу до України, згідно з якою Україна купуватиме газ за ціною 95 доларів за 1 тисячу кубометрів у компанії «РосУкрЕнерго». У свою чергу «РосУкрЕнерго» купує газ у «Газпрому» за ціною 230 доларів за 1 тисячу кубометрів.

16 серпня 2006 року головною темою переговорів під час візиту в Сочі українського прем`єра було питання поставок газу до України.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, на 2006 рік, швидше за все, вдасться зберегти ціну на рівні 95 дол. за 1 тис. кубометрів.

Крім того, український прем`єр висловив свої пропозиції президентам Казахстану і Узбекистану про участь України в розробці газових родовищ у цих країнах.

Російський прем`єр Михайло ФРАДКОВ, у свою чергу, запропонував Україні подумати про можливість приєднання до ЄврАзЕС і Митного союзу, який формується в його рамках.