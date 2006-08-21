Прогноз погоди до кінця тижня

Цього тижня синоптики прогнозують в Україні дощову погоду з температурою повітря до 25°.

Завтра, 22 серпня, на більшій території України очікуються дощі, грози, місцями сильні зливи, град.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, температура вночі становитиме 11-16°, вдень 20-25°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 10-15°. Вночі у східних областях, в Криму та Приазов’ї без опадів. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів 22-25°, вдень 23-28°, на півдні та сході місцями 30-32°.

23-24 серпня утримається хмарна погода з проясненнями. 23 серпня короткочасні дощі (у Криму та Приазов`ї невеликі), вночі на півночі Лівобережжя місцями сильні дощі. 24 серпня вночі переважно без опадів, вдень місцями невеликі короткочасні дощі, грози.

Температура вночі становитиме 11-16°, вдень 19-24°, 23 серпня у західних областях 17-22°, у південних, східних областях та в Криму вночі 15-20°, вдень 22-27°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 13-18°.

25-26 серпня переважно без опадів, лише в західних областях 26 серпня місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 9-15°, вдень 22-28°; в Криму, південних, Донецькій, Луганській областях вночі 14-20°, вдень 26-32°.

27-30 серпня синоптики також прогнозують часом дощі, грози; 27-28 серпня у східній половині, 29 серпня у східних областях переважно без опадів. Температура в західних областях вночі 12-18°, вдень 17-23°, місцями до 26°; на решті території підвищення вночі до 13-19°, вдень до 27-33°, на півдні та сході вночі до 16-22°, вдень до 31-36° (29 серпня в західній половині, 30 серпня в Україні зниження денної температури на 3-5°).

Завтра у Києві та області пройдуть невеликі дощі, місцями гроза. Температура у Києві вночі 12-14°, вдень 21-23°; по області вночі 11-16°, вдень 20-25°.

23-24 серпня у столиці та області хмарно з проясненнями. 23 серпня короткочасні дощі (вночі невеликі), місцями грози. 24 серпня місцями невеликий дощ (вночі переважно без опадів), подекуди грози. Температура вночі 11-16°; вдень 19-24°.

25-26 серпня переважно без опадів. Температура вночі 9-14°, вдень 22-27°.