Знайдено тіло полковника міліції Єрохіна

У неділю, 20 серпня, в одному з районів Київської області було знайдено тіло полковника міліції Романа Єрохіна - співробітника Управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України в м. Києві, який зник наприкінці липня 2006 року.

Труп полковника був закопаний у землю, повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України.

За наявними відомостями, на тілі убитого, руки якого були скуті наручниками, виявлено вісім вогнепальних поранень. Місце його поховання співробітники правоохоронних органів встановили зі слів одного із затриманих, якого підозрюють у причетності до вбивства.

На даний момент Головне слідче управління Генпрокуратури України за вказівкою генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА проводить досудове слідство у кримінальній справі, порушеній за ознаками злочинів, передбачених пунктами 6, 11, 12 частини 2 статті 115 (навмисне вбивство з корисливих мотивів, скоєне за замовленням за попередньою змовою групою осіб), частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими запасами) і частиною 1 статті 396 (приховування злочину) Кримінального кодексу України.

Трьом затриманим громадянам пред`явлене звинувачення в здійсненні цих злочинів. Для них обрано запобіжний захід - утримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня на прес-конференції в Києві міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО повідомив, що вихід на замовників викрадання співробітника УБОЗ Р.Єрохіна може привести до серйозних наслідків для українського політикуму, оскільки, за тією інформацією, що є, до цього злочину причетні окремі депутати українського парламенту.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, Р.Єрохін працював в УБОЗ Донецької області і займався виявленням центрів конвертації, які незаконно переводили безготівкові грошові кошти в готівку. Цей співробітник УБОЗ вийшов на один із великих центрів конвертації, який функціонував при одній з фінансових установ Донецької області. В результаті його дій у лютому окремі особи, які встановлюються, а деякі з них розшукуються, «замовили» Р.Єрохіна. Один із виконавців злочину з`явився до МВС з повинної, і таким чином було встановлено, що перед викраданням в Р.Єрохіна було зроблено три постріли: один - в ногу і два - в живіт. Після того, як постраждалий знепритомнів через больовий шок, його вивезли в ліс в один із районів Київської області.

На думку Ю.ЛУЦЕНКА, якщо вдасться розкрити цей злочин, встановити замовників і організаторів, то тоді можна буде встановити систему формування списків під час останніх виборів, що приведе до очищення українського політикуму.

Р.Єрохін був переведений у київський Главк міліції в лютому 2006 року, після того, як над ним нависнула загроза у зв`язку з розслідуванням ряду справ про великі центри конвертації, які працювали в Донбасі.