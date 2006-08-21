В Євпаторії пройде міжнародний фестиваль ”Гьозльов к`апуси”

З 25 до 28 серпня в Євпаторії пройде III Міжнародний фестиваль кримськотатарської та тюркської культур "Гьозльов к`апуси - Східний базар".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Євпаторійського виконкому, в перекладі з тюркської "Гьозльов к`апуси" означає "ворота Гьозльова" (так колись називалася Євпаторія). "Одун базар к`апуси - ворота Дров`яного базару. Вони були найбільшими з п`яти воріт середньовічної фортеці Гьозльов і розміщувалися в східній, торгово-ремісничій частині стародавнього міста. Ширина воріт становила понад 12 м, довжина проїзду - 13,5 м, а висота - близько 20 метрів", - повідомляє прес-служба. За її інформацією, ворота збереглися до ХХ століття, але в 1959 році були знесені під приводом того, що заважали руху автотранспорту. Старовинні ворота вдалося відновити три роки тому за залишками фундаменту, старовинними зображеннями і описами.

Фестиваль "Гьозльов к`апуси - Східний базар" відкриється виставкою декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва. В рамках фестивалю кримськотатарської та тюркської культур на пляжі біля центральної ротонди набережної імені Горького відбудуться змагання з національної боротьби куреш, у краєзнавчому музеї - День культури кримськотатарського народу, в міському театрі імені О.С. Пушкіна пройде конкурс східного танцю і пісенний конкурс "Східний базар". Кульмінацією фестивалю стане 28 серпня - цього дня будуть покладені квіти до пам`ятника жертвам депортації в сквері Пам`яті недалеко від залізничного вокзалу, а також відбудеться підбиття підсумків конкурсу "Східний базар" і гала-концерт.

Організаторами фестивалю є виконавчий комітет Євпаторійської міської ради, Міністерство культури Криму і Комітет у справах національностей і депортованих громадян Ради міністрів АРК.

На фестиваль "Гьозльов к`апуси - Східний базар" запрошена офіційна делегація з турецького міста-побратима Євпаторії - Силіфке.