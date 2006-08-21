Янукович візьме участь у засіданні колегії Мінвуглепрому
18:45, 21 серпня 2006Суспільство
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Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду
Завтра, 22 серпня, об 11.00 прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь у засіданні колегії Міністерства вугільної промисловості України.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду.
Колегія відбудеться за адресою: м. Київ, проспект Палладіна, 46/2, корпус 2, інститут УкрНДІпроект, 2 поверх, метро „Академмістечко”.
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