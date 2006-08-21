З кожних 10 пляшок вина - 9 неякісних

На винному ринку України 90% вин фальсифіковані, заявив голова правління Українського алкогольного конгресу Олег АВДЄЄВ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Він заявив, що за 15 років в Україні ця інформація не озвучувалася, «сьогодні практично 90% виноградних вин, які знаходяться в реалізації, в принципі, можна назвати фальсифікатом».

О.АВДЄЄВ зазначив, що «причин цьому дуже багато». «Основна причина - відсутність сировинної бази, тому що від тієї території виноградників, яка в нас була станом на початок 1991 року - більше 400 тис. га, на сьогоднішній день залишилося не більш 50 тис. га. За 15 років 90% сировинної бази знищено», - пояснив фахівець.

Він також додав, що з цих 50 тис. га плодоносять не більш 60%.

Другою причиною такої ситуації на винному ринку України О.АВДЄЄВ називає наявність нових технологій, які «практично створили реальну загрозу знищення натурального українського вина».

Крім того, за словами експерта, негайної реконструкції більш ніж на 60% потребує матеріально-технічна база виноробних підприємств. «Тому що технічні умови заводів, на яких виробляється вино й виноматеріали, вимагають негайної модернізації. В антисанітарних умовах виробляти якісне вино неможливо», - зазначив О.АВДЄЄВ.

Як спрогнозував експерт, цього року обсяг сировини для виноробства буде ще меншим. «Після тих морозів, які були цієї зими, через що достатньо великий обсяг виноградників був знищений, зараз нависла реальна загроза приходу з новим сезоном нових синтетичних вин. Якщо так буде й надалі, через кілька років український споживач забуде смак натурального виноградного вина… За оцінками фахівців, прогнозований дефіцит виноматеріалів буде близько 50%», - уточнив фахівець.

Експерти відзначають, що без жорсткого контролю ринку вина з боку держави, українці «так і питимуть вино, яке не називається вином». Також у цьому питанні, на думку експертів, важлива взаємодія держави з громадськими організаціями.

Як зазначив на прес-конференції директор Державного департаменту адміністрування акцизного збору Державної податкової адміністрації України Юрій БАБЕНКО, однією з причин попадання фальсифікатів на український ринок є відсутність виробленого механізму - такого, щоб держава мала можливість відбирати ліцензії у виробників неякісного вина. При цьому він додав, що відповідні законопроекти вже розроблені».

Крім того, він повідомив, що «є законопроекти, які повинні істотно знизити платню за ліцензію на виробництво вин». «Вона (платня за ліцензію - УНІАН) буде диференційованою, залежно від виду й кількості продукції, яку виробляють, оскільки дрібним підприємствам сьогодні важко заплатити 250 тис. грн.», - сказав Ю.БАБЕНКО.

Як повідомив О.АВДЄЄВ: «Ми ініціювали дослідження всіх вин, які продаються вроздріб. Після того, як цей захід буде закінчено, ми надамо повну інформацію про те, хто є хто на українському ринку. Крім того, ми зараз ведемо два судові процеси (над виноробними підприємствами - УНІАН)». «Довести судовий процес до фінішу дуже важко. Як тільки ми остаточно одержимо від суду рішення про закриття підприємства, відразу оголосимо», - додав О.АВДЄЄВ.

Як зазначили учасники прес-конференції, вони не мають нічого проти присутності порошкових вин на українському ринку, за умови, що такі вина не будуть шкідливі для споживача й покупцю буде надана повна інформація. Крім того, як вважають фахівці, ціна на таке вино повинна бути набагато нижчою, й порошкове вино не повинне називатися вином.

Довідка УНІАН. За оцінкою експертів галузі, середня прогнозована врожайність винограду в Україні поточного року становитиме від 30% до 70% від середньостатистичних показників.

У 2004 році загальний валовий збір винограду становив 373 тис. тонн, із яких 211 тис. були зібрані сільськогосподарськими підприємствами, на переробку було відправлено 194 тис. тонн.

На вересень 2005 року площі, відведені під виноградники в Україні, займали 97 тис. га, 85 тис. га з яких належать сільськогосподарським підприємствам. Щорічне скорочення площ виноградників в Україні становить близько 4 тис. га на рік.

У травні 2006 року Міністерство аграрної політики України у зв`язку з передбачуваним неврожаєм винограду запропонувало дозволити використання сухих виноматеріалів при виробництві ординарних столових сухих несортових вин. Відповідний проект постанови уряду «Про затвердження Порядку надання дозволу на виготовлення сухих виноматеріалів у несприятливі для визрівання винограду роки» оприлюднено на офіційному сайті Мінагрополітики. Документом пропонується дозволити виготовлення сухих виноматеріалів міцністю не більш 9,5%.