В Харкові затримали підозрюваного у вчорашньому вбивстві в центрі міста (фото)

Про це повідомляє департамент комунікації Національної поліції.

«Оперативно спрацювали пошукові групи. У затриманого вилучено зброю, з якої, найімовірніше, і був застрелений працівник сервісного центру», – повідомив начальник поліції Харківщини Анатолій Дмитрієв.

За його словами, злодій «мандрував» різними містами України, у зв’язку з чим з’ясовується його причетність до вчинення інших злочинів.

Нагадаємо, вчора о 19:10 на вулиці Римарській в Харкові сталося вбивство.

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Інформація про те, що посеред вулиці лежить тіло закривавленого чоловіка, надійшла до Шевченківського відділення поліції Харкова.

Попередньо було встановлено, що ввечері до офісу, який спеціалізується на ремонті комп’ютерної техніки, зайшов невідомий чоловік та з незрозумілих причин відкрив стрільбу з невстановленої зброї. У цей час у приміщенні знаходилися двоє робітників закладу. В одного з них влучила куля, інший встиг сховатися в коморі та викликати правоохоронців.

Подія розслідується за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зібрані речові докази передані для проведення експертизи.

Зазначалося, що загиблий був мешканцем Луганської області 1988 року народження. Чоловік займався ремонтом комп’ютерної техніки у зазначеному сервісному центрі. На тілі жертви знайшли кульове поранення в спину.

Також повідомлялося, що підозрюваний у вбивстві є громадянином Грузії.