СБУ затримала бойовика з угруповання "Спарта" (фото, відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці встановили, що у листопаді 2014 року мешканець Бахмута у складі "Спарти" брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції, а також займався транспортуванням військової техніки терористів, зброї та боєприпасів, чергував на блокпостах так званої "ДНР".

Зі слів затриманого, він залишив теругруповання наприкінці зими 2015 року через незгоду з діями ватажків. Деякий час перебував у Росії, а потім вирішив повернутися додому до контрольованих українською владою районів Донбасу.

Читайте такожУ Торецьку поліція затримала бойовика "ДНР"

Під час обшуку за місцем переховування бойовика співробітники спецслужби вилучили медаль "За боевые заслуги" з документами "ДНР", металевий жетон з даними про позивний, номер військової частини і групу крові.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Як відомо, батальйон терористів "Спарта" очолює громадянин Росії Арсеній Павлов на прізвисько Моторола.