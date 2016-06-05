Поранення одного з ватажків бойовиків: в "Інформвійськах" повідомили подробиці

Про це повідомляється на сторінці "Інформвійськ України" на Facebook.

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"Озброєний громадянин Росії отримав поранення і був вивезений на операцію до Росії - це "громадянська війна". Кажуть, що поранений не тільки око, але і в пах", - наголошується у повідомленні.

Раніше представник міністерства закордонних справ" так званої ДНР Костянтин Долгов повідомив про поранення одного з ватажків бойовиків Арсенія Павлова ("Мотороли").