Поранення одного з ватажків бойовиків: в "Інформвійськах" повідомили подробиці
09:56, 05 червня 2016Війна
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Група "Інформаційні війська України" при Міністерстві інформаційної політики Юрія Стеця повідомила подробиці поранення одного з ватажків бойовиків на Донбасі Арсенія Павлова "Мотороли".
Ватажок бойовиків "Моторола" поранений / Скріншот відео
Про це повідомляється на сторінці "Інформвійськ України" на Facebook.
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"Озброєний громадянин Росії отримав поранення і був вивезений на операцію до Росії - це "громадянська війна". Кажуть, що поранений не тільки око, але і в пах", - наголошується у повідомленні.
Раніше представник міністерства закордонних справ" так званої ДНР Костянтин Долгов повідомив про поранення одного з ватажків бойовиків Арсенія Павлова ("Мотороли").
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