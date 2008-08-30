Єхануров запросив юнаків Івано-Франківщини послужити у Феодосії

Міністр оброни України Юрій ЄХАНУРОВ пропонує в кожному регіоні України створити ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з жителями села Верхній Ясенів Верховинського району Івано-Франківської області. Главу оборонного відомства зустріло майже все місцеве населення селища Верхній Ясенів.

За словами міністра, на сьогодні в Україні існує 16 ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою. “Вчора я підписав листа на ім’я Президента України з пропозицією щодо створення таких ліцеїв в кожній області нашої держави”, - повідомив Ю.ЄХАНУРОВ.

Він також висловив велике сподівання на допомогу патріотично налаштованого населення Івано-Франківщини у справі формування роти морської піхоти Військово-Морських Сил України в Криму.

“Я запрошую юнаків Івано-Франківщини поповнити лави морської піхоти нашого флоту і послужити у Феодосії. Крім того, у наступному році у Севастополі відкриється військово-морський ліцей в якому зможуть навчатися хлопчаки з Прикарпаття”, - підкреслив міністр оборони.

Ю.ЄХАНУРОВ також подякував мешканцям Верхніх Ясенів за добре і сердечне ставлення до військовослужбовців, які під час ліквідації наслідків стихії залишили тут частинку свого серця.

У свою чергу, голова Верховинської райдержадміністрації Микола КЕРМОЩУК від імені усіх мешканців Гуцульщини подякував міністру оборони та військовослужбовцям Збройних Сил за надану допомогу у скрутний час і неоціненний внесок у справу нормалізації життя у постраждалих від повені населених пунктах Верховини.

Також у цьому селі міністр відвідав загальноосвітньою школу, яку відремонтували та відновили після повені військовослужбовці. Школа побудована ще у 1882 році. Саме в приміщенні цієї школи були зняті відомі фільми “Тіні забутих предків”, “Кам’яна душа” та “Час збирати каміння”.

Зараз у цій школі навчаються 256 учнів як з Верхніх Ясенів, так і ще з трьох навколишніх сіл, розташованих високо у горах. Воїни 128-ї окремої механізованої бригади 13-го армійського корпусу розчистили замулену територію школи, відремонтували декілька класів, обладнали клас військової допризовної підготовки та спортивний майданчик, встановивши тут спортивні снаряди.

Ю.ЄХАНУРОВ оглянув приміщення школи, спортивний майданчик і зазначив, що школа повністю готова до початку нового навчального року. Також глава оборонного відомства від імені Міністерства оборони України подарував школі картини “Михайлівський златоверхій собор”, “Пам’ятник затонулим кораблям у Севастополі” та фотокартину “Почесна варта Міністерства оборони України”. Від себе особисто Ю.ЄХАНУРОВ передав школярам музичний центр з добіркою дисків класичної музики та набір дитячих книжок для бібліотеки.