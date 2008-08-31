Погода на 1-4 вересня

1 вересня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10°, на півдні України місцями 11-16°; вдень 16-21°, у південній частині та в Закарпатті 21-26°, в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вночі 2 вересня у Сумській, Харківській та Луганській областях на ґрунті місцями заморозки 0-2°.

2-3 вересня утримається мінлива хмарність, без опадів. У західній частині вночі та вранці подекуди тумани. Вітер західний та південно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 2 вересня 5-10°, на узбережжі морів 11-16°, 3 вересня в Україні 10-16° тепла; вдень 22-27°, 3 вересня у південній частині та на Закарпатті до 30°.

4- 5 вересня без істотних опадів, лише 5 вересня у західних областях місцями невеликий дощ, гроза. Температура вночі 10-15°, на півдні та на Закарпатті до 18°; вдень 25-31°.

У Києві та області 1 вересня буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 16-21°, у Києві вночі 7-9°, вдень 17-19°. По області температура вночі 5-10°, вдень 16-21°,

2-3 вересня - мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2 вересня 5-10°, 3 вересня 10-15°; вдень 22-27° (у Києві вночі 2 вересня 8-10°, 3 вересня 12-14°; вдень 24-26°).