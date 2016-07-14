На тимчасово окупованих територіях Донбасу декомунізовано низку населених пунктів
Верховна Рада ухвалила зміни до постанови ВР "Про перейменування окремих населених пунктів та районів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей".
Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову (№4751) проголосували 235 народних депутатів із 331, зареєстрованого у сесійній залі.
Так, згідно з постановою, у Донецькій області селище Красний Пахар Вуглегірської міської ради Бахмутського району перейменовується на селище Ступакове, а село Комінтернове Волноваського району - на село Пікузи.
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У Луганській області село Красна зоря Малоіванівської сільської ради Перевальського району перейменовується на село Чорногорівка.
Крім того, йдеться про редакційні правки, зокрема, щодо перейменування селища Фрунзе у Луганській області на Сентянівку (селищу Фрунзе спочатку дали назву Сентяківка).
Ця постанова набуває чинності з дня, наступного за днем її опублікування.