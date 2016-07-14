На тимчасово окупованих територіях Донбасу декомунізовано низку населених пунктів

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову (№4751) проголосували 235 народних депутатів із 331, зареєстрованого у сесійній залі.

Так, згідно з постановою, у Донецькій області селище Красний Пахар Вуглегірської міської ради Бахмутського району перейменовується на селище Ступакове, а село Комінтернове Волноваського району - на село Пікузи.

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У Луганській області село Красна зоря Малоіванівської сільської ради Перевальського району перейменовується на село Чорногорівка.

Крім того, йдеться про редакційні правки, зокрема, щодо перейменування селища Фрунзе у Луганській області на Сентянівку (селищу Фрунзе спочатку дали назву Сентяківка).

Ця постанова набуває чинності з дня, наступного за днем її опублікування.