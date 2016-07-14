Рада перейменувала низку населених пунктів у трьох областях і Комінтернівський район Одеської області

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 231 народний депутат із 335, зареєстрованих у сесійній залі.

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У постанові йдеться про перейменування двох селищ у Миколаївській області, одного села у Харківській області, а також селища міського типу Комінтернівське Комінтернівського району Одеської області, назва якого змінюється на Доброслав.

Крім того, Комінтернівський район Одеської області перейменовується на Лиманський район.

Ця постанова набирає чинності з дня наступного за днем її опублікування.