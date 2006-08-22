Програма урочистостей за участю Президента на завтра

23 серпня Президент України Віктор ЮЩЕНКО о 12.00 візьме участь в урочистому відкритті пам’ятника В’ячеславу Чорноволу на розі вулиці Грушевського та Музейного провулку у Києві.

Як повідомили УНІАН в прес-службі глави держави, у цьому заході також візьмуть участь голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ, прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, голова Київської обласної державної адміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО, члени уряду, народні депутати, представники виконавчої влади та громадськості.

Урочистості з нагоди святкування 15-ї річниці Дня незалежності України за участю Президента розпочнуться завтра о 10.00.

О 10.00 В.ЮЩЕНКО покладе квіти до пам’ятників князю Володимиру, Тарасу Шевченку, Михайлу Грушевському і до пам’ятного знаку «Жертвам Голодомору 1932-1933 років».

Після покладання квітів Президент огляне в Українському домі виставку «Кам’яна скульптура Криму - перехрестя етнокультур», художні твори Панаса Єрмоленка та Якова Ющенка, твори сучасних митців «Відлуння», а також виставку, присвячену пам’яті жертвам Голодомору 1932-33 років «Я пам’ятаю».

О 14.00 В.ЮЩЕНКО у Маріїнському палаці візьме участь у церемонії відзначення державними нагородами осіб, які зробили значний внесок у справу побудови новітньої української державності, піднесення авторитету України у світі, які своєю працею принесли Україні успіх, процвітання та визнання.