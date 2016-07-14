На Чернігівщині затримали за хабарництво мера Мени (фото)

Як повідомляє прокуратура Чернігівської області, за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.368 КК України (отримання неправомірної вигоди, поєднаної з вимаганням).

Наразі вирішується питання про затримання та повідомлення корупціонерам про підозру.

Досудове розслідування триває, встановлюються обставини вчиненого кримінального правопорушення.

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В свою чергу, як повідомляє СБУ, правоохоронці задокументували, що під час чергової сесії міської ради мер посприяв розгляду та затвердженню питання щодо виготовлення проектно-технічної документації зазначеної ділянки.

Депутати також прийняли рішення про скликання позачергової сесії для остаточного розгляду виділення землі в оренду.

Співробітники спецслужби спільно з працівниками прокуратури затримали мера та депутата у службових кабінетах після отримання грошей за позитивне "вирішення" питання.

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Також про затримання мера повідомив під час виступу у Верховній Раді лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко.

"Сьогодні, буквально годину тому, у місті Мена Чернігівської області спецслужби затримали мера міста Геннадія Примакова", - сказав Ляшко. Він додав, що Примаков є членом Радикальної партії.

Крім того, за словами Ляшка, було затримано керівника Менської районної партійної організації РПЛ Валерія Гайдукевича.

"Обох цих людей звинувачують, що начебто отримали якісь там хабарі. Хай у мене рука відсохне, якщо хтось там отримав хабарі. Усе це політичні репресії, усе це фальсифікації кримінальних справ", - вважає лідер політсили.

На його думку, це спроби "дискредитувати" посадовців-висуванців РПЛ напередодні виборів (17 липня відбудуться вибори депутатів ВР у 7 округах).