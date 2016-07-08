Викриття чиновника МОЗ: СБУ показала відео обшуку у заступника міністра-корупціонера

13:43, 08 липня 2016
Суспільство
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Служба безпеки України показала відеозапис обшуку у заступника міністра охорони здоров'я України Романа Василишина, затриманого за отримання хабара.

Василишин / facebook.com/LlutsenkoYuri

Відеозапис опублікований на YouTube-каналі СБУ.

Зазначається, що посадовець систематично отримував кошти від керівництва урологічного центру, розташованого в Олександрівській лікарні в Києві.

Він особисто координував схему оплати послуг пацієнтами готівкою, без фіксування в офіційній звітності.

Співробітники спецслужби задокументували, що чиновник щотижня отримував від 50 до 100 тис. гривень, залежно від кількості проведених центром операцій", - йдеться в описі до відео.

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Також правоохоронці встановили, що в корупційній схемі були задіяні всі лікарі центру, які передавали "на гору" гроші, отримані від пацієнтів.

Так, співробітники спецслужби затримали заступника міністра та одного з керівників центру за місцями їхнього проживання після передачі останнім майже 40 тисяч гривень, зароблених на хворих.

Під час обшуків у зловмисників вилучили понад 50 тисяч доларів США, 320 тисяч гривень і дві з половиною тисячі євро.

Відкрито кримінальне провадження за ст 368 Кримінального кодексу України.

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