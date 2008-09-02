Гендиректор інтернет-холдингу ОБОЗ.ua подав у відставку

Осадчий працював з 2004 року

Генеральний директор інтернет-холдингу ОБОЗ.ua Вадим Осадчий подав у відставку. Головною причиною відставки Вадим Осадчий назвав незгоду із засновниками холдингу в питаннях розвитку компанії. Пан Осадчий був беззмінним директором холдингу з 2004 року, коли сайт "Обозреватель" перейшов під контроль політика Михайла Бродського. У інтернет-холдинг ОБОЗ.ua входять сайти "Обозреватель", "УаПортал", "Мобильник", "Киев2000" і ряд тематичних проектів. Коммерсант-Украина

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