Гендиректор інтернет-холдингу ОБОЗ.ua подав у відставку
09:54, 02 вересня 2008Суспільство
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Осадчий працював з 2004 року
Генеральний директор інтернет-холдингу ОБОЗ.ua Вадим Осадчий подав у відставку.
Головною причиною відставки Вадим Осадчий назвав незгоду із засновниками холдингу в питаннях розвитку компанії.
Пан Осадчий був беззмінним директором холдингу з 2004 року, коли сайт "Обозреватель" перейшов під контроль політика Михайла Бродського.
У інтернет-холдинг ОБОЗ.ua входять сайти "Обозреватель", "УаПортал", "Мобильник", "Киев2000" і ряд тематичних проектів.
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