У Херсоні мінятимуть сміття на кавуни та дині

Жителі Херсона в рамках акції "Зробимо рідне місто чистішим!" матимуть змогу обміняти побутові відходи (сміття) на кавуни та дині.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні у справах преси та інформації Херсонської облдержадміністрації, пункти обміну баштанних культур на побутові відходи працюватимуть у суботу, 6 вересня, з 9.00 до 14.00 у центрі міста, Таврійському мікрорайоні, мікрорайоні Житлоселища, районі бавовняного комбінату (ХБК). Планується обміняти на сміття чотири вантажівки кавунів і динь. Зібране сміття буде вивезене на полігон твердих побутових відходів.

Акція проводитиметься за ініціативи голови Херсонської обласної державної адміністрації Бориса СІЛЕНКОВА.