До гасіння пожежі на військовому полігоні у Чернігівській області залучили авіацію (фото)

19:35, 15 липня 2016
Суспільство
1781 0

До гасіння пожежі на Гончарівському військовому полігоні залучено авіацію.

полигон, пожар / facebook.com/MNS.GOV.UA

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуації у Facebook.

«Пожежа трьома окремими осередками має загальну площу близько 20 гектарів. До гасіння пожежі залучено 19 одиниць техніки та 228 чоловік, у тому числі від ДСНС - 9 пожежних машин та 43 чоловіка, вертоліт МІ-8 з водозливним пристроєм та 2 літаки АН-32П», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожПожежа на полігоні у Чернігівській області: стали відомі деталі та причина займання

У ДСНС нагадали, що пожежа почалась сьогодні під час проведення навчальних стрільб та поширилась на Чернігівський військовий лісгосп.

На місці працює оперативна група на чолі із начальником Управління ДСНС у Чернігівській області.

полигон, пожар / facebook.com/MNS.GOV.UA

Як повідомляв УНІАН, розповсюдження вогню на військовому полігоні поблизу селища Гончарівське локалізовано.

Жодних травмувань, жертв серед особового складу чи мирного населення або детонації снарядів не відбулось.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter