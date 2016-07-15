До гасіння пожежі на військовому полігоні у Чернігівській області залучили авіацію (фото)

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуації у Facebook.

«Пожежа трьома окремими осередками має загальну площу близько 20 гектарів. До гасіння пожежі залучено 19 одиниць техніки та 228 чоловік, у тому числі від ДСНС - 9 пожежних машин та 43 чоловіка, вертоліт МІ-8 з водозливним пристроєм та 2 літаки АН-32П», - йдеться в повідомленні.

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У ДСНС нагадали, що пожежа почалась сьогодні під час проведення навчальних стрільб та поширилась на Чернігівський військовий лісгосп.

На місці працює оперативна група на чолі із начальником Управління ДСНС у Чернігівській області.

Як повідомляв УНІАН, розповсюдження вогню на військовому полігоні поблизу селища Гончарівське локалізовано.

Жодних травмувань, жертв серед особового складу чи мирного населення або детонації снарядів не відбулось.