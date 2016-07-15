В Одесі відкрився міжнародний кінофестиваль (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, урочиста церемонія почалася приблизно о 19.30 в Одеському національному академічному театрі опери та балету. По червоній доріжці пройшли відомі актори, режисери, продюсери та ін. Серед яких - Борис Барський, Олег Філімонов, Йосип Райхельгауз, Яків Гоп, Сергій Проскурня, американський режисер Девід Новак, народний артист України Вілен Новак та ін.

Також по доріжці пройшли світські персони, включаючи телеведучу Машу Єфросиніну, депутатів Верховної Ради, серед яких Геннадій Чекіта, Олексій Гончаренко, колишній депутат ВР, голова правління ''ТАСкомбанк» Сергій Тігіпко, депутати Одеської міської ради та ін.

Офіційну церемонію відкриття веде популярна телеведуча, актриса Маша Єфросиніна, на прохання якої присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих в результаті теракту в Ніцці (Франція).

Привітання від імені міністра культури В'ячеслава Кириленка зачитав голова Держкіно Пилип Іллєнко.

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У церемонії взяли участь голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі, голова Одеської обласної ради Анатолій Урбанський, мер Одеси Геннадій Труханов та ін.

Планується, що однією з родзинок церемонії стане виступ переможниці Євробачення-2016 Джамали, яка представить власну версію знаменитої арії Summertime американського композитора Джорджа Гершвіна. Останній написав її для опери '' Поргі і Бесс '', взявши за основу колискову ''Ой, ходить сон біля вікон'', яку почув в Нью-Йорку у виконанні Українського національного хору.

Фільмом відкриття став фільм французького режисера Ксав'є Джаннолі ''Маргарита''.

Як повідомляв УНІАН, в 2016 році в Одесі ОМКФ проходитиме з 15 по 23 липня.