Ющенко перетасував обласних начальників СБУ
Укази - на сайті Президента
Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав ряд указів, якими здійснив ротацію начальників обласних управлінь Служби безпеки України.
Тексти указів розміщені на офіційному сайті глави держави.
Зокрема, В.ЮЩЕНКО звільнив Олександра ПОЛКОВНИЧЕНКА з посади начальника Управління Служби безпеки України в Сумській області, призначивши його начальником Управління СБУ в Харківській області; звільнив Володимира ДОРОШЕНКА з посади начальника УСБУ у Волинській області, призначивши його начальником Управління СБУ в Сумській області; звільнив Володимира КАРПЕНКА з посади начальника УСБУ у Дніпропетровській області, призначивши його начальником Управління СБУ в Кіровоградській області; звільнив Володимира ВЕРХОГЛЯДА з посади начальника УСБУ в Кіровоградській області, призначивши його начальником Управління СБУ у Дніпропетровській області.
Також В.ЮЩЕНКО звільнив Сергія РАТІЄВА з посади начальника УСБУ в Луганській області, призначивши на цю посаду Павла ДОРОШЕНКА, Андрія МУХАТАЄВА звільнено з посади начальника УСБУ в Харківській області.