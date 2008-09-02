Тимошенко зустрілася з шахтарями в Кабміні

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО пообіцяла шахтарям підвищення вартості на енергетичне вугілля, що вони видобувають, на 20-25%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на зустрічі з шахтарями в Кабінеті міністрів.

«Це гроші (від підвищення вартості – УНІАН), будуть витрачені і на зарплату», - сказала прем`єр.

При цьому вона зазначила, що вже піднято вартість коксівного вугілля в 1,9 раза, енергетичного - в 1,4 раза.