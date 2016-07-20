Шкіряк розповів про вибухівку, якою підірвали автомобіль Шеремета

Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

"Попередньо. Спрацював безоболочний саморобний вибуховий прилад, можливо, дистанційний, або з затримкою. Попередньо від 400 до 600 грам в тротиловому еквіваленті", - написав він.

За словами Шкіряка, "вбивці Павла Шеремета спрацювали професійно".

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Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув сьогодні вранці у центрі Києва внаслідок вибуху автомобіля. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в машині не було. Поліція попередньо кваліфікує вибух автомобіля як умисне вбивство.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що в автомобілі спрацював вибуховий пристрій.

Шеремет останні п’ять років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на радіо "Вести".