На Львівщині СБУ затримала українця при спробі ввезення контрабандних спецзасобів для стеження

Як повідомила УНІАН речник СБУ у Львівській області Мирослава Клячківська, 20 липня співробітники СБУ затримали 30-річного львів’янина, який прибув на автомобілі Daewoo Lanos в якості пасажира з Польщі із контрабандною партією 20 GSM-трекерів (10 призначених для негласного аудіо-, та відеоспостереження, ще 10 призначених для стеження в режимі GPS-навігації), які він намагався незаконно ввезти в Україну. Контрабанда була замаскована серед його особистих речей.

Пристрої вилучено та передано на експертизу.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.

На даний час тривають слідчі дії.