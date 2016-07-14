На Львівщині вибухнула припаркована на узбіччі дороги іномарка, загинуло троє осіб

08:54, 14 липня 2016
Інциденти
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На Львівщині внаслідок вибуху припаркованого на узбіччі автодороги автомобіля "Мерседес-124" загинуло троє осіб, одного постраждалого госпіталізовано.

REUTERS

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 14 липня, близько 00:30, на автодорозі “Самбір – Дрогобич”, між населеними пунктами Ралівка та Кульчиці Самбірського району, стався вибух без послідуючого горіння в автомобілі “Мерседес 124”. Автомобіль знаходився на узбіччі дороги.

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Внаслідок вибуху три особи загинули та одна особа травмована: двоє людей загинули відразу, 45-річний чоловік помер під час надання медичної допомоги. Ще одного потерпілого з місця події у важкому стані госпіталізовано. Особи двох загиблих та травмованого встановлюються.

На місці події працювали правоохоронці, рятувальники, експерти та дві бригади лікарів швидкої допомоги.

Причина вибуху встановлюється.

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