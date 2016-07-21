Обвал "Будинку масонів" в Одесі: аварійну будівлю вирішили демонтувати

Будинок масонів в Одесі, частина фасаду якого вчора впала, планують демонтувати, повідомляє Depo.ua з посиланням на заяву спікера ДержНС в Одеській області Андрія Мельника.

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"Станом на 21:00 вчорашнього дня роботи було зупинено. Рятувальники розібрали найбільш небезпечні місця обвалення. Обстежено всі можливі місця, де могли б бути люди, особи без певного місця проживання. Було виявлено місце, матраци, де, можливо, вони ночували або приходили на якийсь час. Людей ніде не було виявлено. Тому було прийнято рішення зупинити роботи. Місце було обгороджено, виставлено патрулі. І сьогодні з ранку буде прийматися відповідними органами рішення або про демонтаж будівлі, або якісь інші рішення", - зазначив він.

Точну причину руйнації історичної будівлі поки не встановлено.

"Будівля стара. Перебувала в аварійному стані, постійні дощі, і, можливо, це стало причиною", - припустив він.

Як повідомлялося, вчора, 20 липня, на Княжій вулиці в Одесі впав фасад і залишки покрівлі будівлі Російського технічного товариства, відомого городянам як Масонський будинок. На місці працювали 40 рятувальників та 4 одиниці техніки. На щастя, людей під завалами не знайшли.

Будівлю було побудовано в 1887-1892 роках, і останні десятиліття вона перебувала в аварійному стані.