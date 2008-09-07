Венеціанський кінофестиваль назвав переможців

"Золотого лева" на 65-му Міжнародному Венеціанському кінофестивалі завоював фільм Даррена АРОНОФСКІ "Борець".

Другий приз - "Срібного лева" - одержав російський режисер Олексій ГЕРМАН-молодший за "Паперового солдата". Також цей фільм став володарем премії "Озелла" за кращу операторську роботу.

Спеціальної премії журі удостоєно ефіопську стрічку "Теза" ("Роса") режисера Хайле ГЕРІМИ.

Як повідомляв УНІАН, Венеціанський фестиваль тривав з 27 серпня по 6 вересня. У його офіційній конкурсній програмі було представлено 21 фільм.