Черновецького замінили на Педрацці

Загальні збори акціонерів "Правекс-Банку" 5 вересня ухвалили рішення про складання повноважень головою Наглядової ради банку Степаном Черновецьким.

Про це повідомляє Ліга.net з посиланням на прес-службу банку.

На дану посаду був обраний громадянин Італії Сільвіо Педрацці, який приступить до виконання своїх обов`язків з 28 вересня 2008 року.

На даний момент Педрацці обіймає посаду першого заступника голови Виконавчої Ради, генерального директора банку "Intesa Sanpaolo S.P.A" (Белград).

Як відомо, АКБ "Правэкс-Банк" був проданий італійській банківській групі Intesa Sanpaolo за 750 млн. доларів. Раніше власником банку була родина мера Києва Леоніда Черновецького.

Українська правда