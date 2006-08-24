У Софіївському соборі розпочалася Молитва за Україну

У Софіївському соборі Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ розпочав Молитву за Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, у Молитві за Україну беруть участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ, а також ряд міністрів та представників місцевої влади.

Як повідомляє прес-служба глави держави, молебень спільно проводять керівники різних релігійних конфесій. Крім патріарха Київської і всієї Руси-України Філарета, предстоятель Української автокефальної православної церкви Мефодій, верховний архієпископ Української греко-католицької церкви Любомир ГУЗАР, архієпископ, керуючий справами Української православної церкви Митрофан, архієпископ, глава Української єпархії Вірменської апостольської церкви Григоріс БУНІАТЯН.

Після завершення молебну, орієнтовно о 10.00 передбачається виступ Президента України Віктора ЮЩЕНКА з промовою на Софійській площі.

Захід транслюється в прямому ефірі на Першому національному.