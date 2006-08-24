Перший національний транслюватиме інтерв’ю Президента України Віктора Ющенка

Сьогодні о 21.20 на Першому національному вийде інтерв’ю Президента України Віктора ЮЩЕНКА, присвячене 15-й річниці незалежності України.

Як повідомляє прес-служба глави держави, крім того, у п’ятницю, 25 серпня, о 14.00 на телеканалі «1+1» вийде передача «З чого починається держава», яка включає в себе інтерв’ю з главою держави.