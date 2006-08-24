Ющенко, Янукович і Кучма моляться разом

До Софійського собору на Молитву за Україну прийшов колишній Президент України Леонід КУЧМА.

Як передає кореспондент УНІАН, молебень зараз продовжується, керівники та представники церков в Україні продовжують читати молитву.

Як повідомляв УНІАН, у Молитві за Україну беруть участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ, а також ряд міністрів та представників місцевої влади.

Молебень спільно проводять керівники різних релігійних конфесій.

Після завершення молебну, орієнтовно о 10.00 передбачається виступ Президента України В.ЮЩЕНКА з промовою на Софійській площі.

Захід транслюється в прямому ефірі на Першому національному.